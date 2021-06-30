Первая фигуристка, выступившая в хиджабе, отреагировала на новость о травме Щербаковой

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари, которая стала известна тем, что стала первой фигуристкой, выступившей на соревнованиях в хиджабе, прокомментировала новость о том, что чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова получила травму на сборах в Новогорске.

«Надеюсь, с тобой всё в порядке», — написала Захра Лари в комментариях к соответствующему посту Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/p/CQtEfwYIcdH/

17-летняя Анна Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.