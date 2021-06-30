«Выходим на новый уровень». Косторная выложила в «Инстаграм» танец с Даниеляном

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная в своём профиле «Инстаграм» разместила танцевальное видео с Артуром Даниеляном.

«Танцевальные поддержки были, теперь с @artur.danielianoff выходим на новый уровень», — гласит подпись Косторной в «Инстаграме».

Пост полностью доступен в профиле Алёны Косторной в «Инстаграме».

Перед сезоном-2020/2021 Косторная неожиданно ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, но после неудачного выступления на Кубке России, где проходил отбор в сборную на чемпионат мира, Алёна вернулась в «Хрустальный».

Алёна Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при сезона 2019/2020, а также серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России.