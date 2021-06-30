Гербольдт: решение дать Самсонову два этапа Гран-при — несправедливое

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала то, что фигурист Даниил Самсонов в сезоне-2021/2022 выступит на двух этапах серии Гран-при.

«Во-первых, федерация на всех спортсменов делает ставку. Во-вторых, это решение тренера о том, кто куда едет. Мне кажется, это правильно, чтобы не забирать места друг у друга. Сложно сказать по поводу состава на этап в Канаде. Сезон ещё не начался, мы не знаем, кто в какой форме. Дай бог, чтобы ни у кого не было травм и болезней. Я думаю, об этом можно будет говорить после первых прокатов. Если смотреть на прошлый сезон, то это сильнейший состав. Но в спорте бессмысленно судить по прошлому сезону.

На мой взгляд, решение дать два этапа Даниилу Самсонову — несправедливое. Было бы правильно дать каждому по этапу, а потом смотреть на то, как проявили себя фигуристы. Это было бы честнее, правильнее и разумнее, в том числе по отношению к спортсменам. Надо давать каждому шанс, чтобы они боролись и показывали, что умеют. Сложно находить мотивацию, когда тебе не дают шанс.

Трудно сказать про правильность решения проведения этапа в Сочи. Если рассматривать с точки зрения фанатов и зрителей, то решение неправильное. Санкт-Петербург и Москва — места для популяризации фигурного катания. Но многим спортсменам нравится выступать в Сочи. Там прекрасный каток и атмосфера, всё налажено для проведения таких соревнований. С другой стороны, там будет меньшее скопление народу, а это лучше из-за ситуации с коронавирусом», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.