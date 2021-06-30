Леонова: очень странно, что Кондратюк не получил ни одного этапа Гран-при

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова прокомментировала то, что фигурист Марк Кондратюк не выступит ни на одном этапе Гран-при в сезоне-2021/2022.

«Очень странно, что Кондратюк не получил ни одного этапа. На мой взгляд, он заслужил гораздо больше. Видимо, по рейтингу ISU или каким-то ещё критериям решили поставить Даниила (Самсонова. — Прим. «Чемпионата».)», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Также она прокомментировала выбор участниц Гран-при в женском одиночном катании.

«Не думаю, что делается ставка именно на троицу: Трусова, Валиева и Щербакова. Всё будет зависеть от их выступлений. Вряд ли кого-то из спортсменов выделяют, просто специально не сталкивают лбами раньше времени. Всё будет зависеть от того, кто в какой форме подойдёт к этапу в Канаде. Но, наверное, это один из самых сильнейших составов. Сейчас кроме российских спортсменов мало с кем конкурировать, поэтому наши будут конкурировать с нашими же», — добавила она.