«Теперь всё понятно». Оксана Баюл — о тренерском штабе сборной Украины по футболу

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на успешное выступление сборной Украины по футболу на чемпионате Европы. Подопечные Андрея Шевченко вышли в плей-офф, заняв третье место в группе, а в 1/8 финала в дополнительное время обыграли команду Швеции (2:1).

Баюл в своём «инстаграме» опубликовала состав тренерского штаба сборной Украины и написала: «Тренерский состав сборной Украины по футболу. Теперь всё понятно».

В тренерский штаб сборной Украины входят: Андрей Шевченко (главный тренер), ассистент Мауро Тассотти, тактический аналитик Андреа Мальдера, тренер вратарей Педро Луис Харо Регеро, ассистент Александр Шовковский, тренер по физподготовке Андреа Адзалин, тренер-аналитик Луиджи Ночентини.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией. Игра состоится 3 июля.