«Раньше был очень странный фетиш». Евгения Медведева рассказала о своих предпочтениях

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своих предпочтениях в парфюмерии.

«Для меня очень важно, чтобы от меня постоянно вкусно пахло. Я спортсменка, и от этого никуда не денешься. Не важно, что на льду холодно, за гигиеной всё равно нужно следить.

Очень люблю мыльные ароматы, постоянно подбираю дезодоранты и всё, что я наношу на тело, так, чтобы они давали свежесть. Стараюсь избегать суперсладких ароматов.

Раньше был очень странный фетиш на парфюм и туалетную воду, поэтому в какой-то момент их скопилось очень много. Недавно провела ревизию своей комнаты и бьюти-штучек. Поняла, что у меня их какое-то нереальное количество. Наверное, мне хватит этого ещё лет на пять. Стараюсь брать по одному флакону и доливать их до самого конца», — сказала спортсменка в интервью, выложенном в «инстаграме» goldapple.