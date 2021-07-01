Евгения Медведева рассказала о лайфхаках для косметики

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала о лайфхаках, которые применяет в области косметики.

«Лайфхаки, которые почерпнула из других стран? Я три года жила в Канаде, где очень уважают холод. По возвращении в Россию купила себе небольшой холодильник для косметики. В нём теперь хранятся различные уходовые баночки: спреи, автозагары, кремы для лица, роллеры.

Это очень помогает, когда нужно рано встать и подтянуть лицо. Сначала ты умываешься холодной водой, затем наносишь холодную эмульсию, холодный крем и проходишься холодным роллером. У отёков вообще шансов не остаётся», — рассказала Евгения Медведева в интервью, выложенном в «инстаграме» goldapple.