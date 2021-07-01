Волосожар рассказала, как отнеслась к желанию Транькова отдать дочь в группу Тутберидзе

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как отнеслась к желанию своего мужа Максима Транькова отдать четырёхлетнюю дочь в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее Траньков сказал, что через год можно будет попробовать отдать дочь в группу Тутберидзе.

«На самом деле можно было бы попробовать хотя бы ради того, чтобы Анжелика была рядом с Максимом. В данный момент ребята находятся в Новогорске на тренировочной базе, и у нас такой возможности нет.

Вообще если рассматривать Анжелику в фигурном катании, то, конечно, нужно уже определяться в какую-то группу, где она будет заниматься с детьми, где она будет расти в профессиональном плане, в плане катания. Поэтому было бы неплохо перейти в группу Тутберидзе, наверное, но я понимаю, что сразу это сделать сложно.

Если Анжелика решится быть фигуристкой и готова будет работать в таких объёмах, то можно попробовать. Хотя уже было видно на практике, что она трудолюбивая девочка», — приводит слова Волосожар «Газета.ру».