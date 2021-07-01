Татьяна Волосожар: ещё в животе Теодорчик «выступал» в «Ледниковом периоде» и терпел

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала об опыте выступлений в шоу «Ледниковый период». Спортсменка принимала участие в проекте, будучи беременной, в мае она родила второго ребёнка, мальчика назвали Теодором.

«Анжелика (первый ребёнок Волосожар. — Прим. «Чемпионата») была и остаётся активным ребёнком. Малышкой она без конца молотила ножками, куда-то бежала, что-то суетилась, делала. Активно приводила время даже уже в коляске.

Теодор более спокойный, если у него не болит животик, он сыт, то спит спокойно, меня не беспокоит. Мне кажется, он в этом очень похож на меня. Терпеливее, спокойнее, я думаю, это уже проявляются черты характера. Ещё будучи в животе, Теодорчик тренировался и выступал на «Ледниковом периоде» и терпел все мои прыжки и подвыподверты», — приводит слова Волосожар «Газета.ру».