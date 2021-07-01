Татьяна Волосожар: ещё в животе Теодорчик «выступал» в «Ледниковом периоде» и терпел

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала об опыте выступлений в шоу «Ледниковый период». Спортсменка принимала участие в проекте, будучи беременной, в мае она родила второго ребёнка, мальчика назвали Теодором.
«Анжелика (первый ребёнок Волосожар. — Прим. «Чемпионата») была и остаётся активным ребёнком. Малышкой она без конца молотила ножками, куда-то бежала, что-то суетилась, делала. Активно приводила время даже уже в коляске.
Теодор более спокойный, если у него не болит животик, он сыт, то спит спокойно, меня не беспокоит. Мне кажется, он в этом очень похож на меня. Терпеливее, спокойнее, я думаю, это уже проявляются черты характера. Ещё будучи в животе, Теодорчик тренировался и выступал на «Ледниковом периоде» и терпел все мои прыжки и подвыподверты», — приводит слова Волосожар «Газета.ру».
- 1 июля 2021
-
12:09
-
11:19
-
10:48
-
10:39
-
09:52
-
09:17
-
09:13
-
09:03
-
08:36
-
08:24
- 30 июня 2021
-
23:59
-
12:23
-
12:20
-
11:33
-
11:17
-
08:59
-
00:46
- 29 июня 2021
-
21:25
-
20:20
-
20:00
-
15:54
-
12:24
-
09:16
-
09:13
-
08:37
-
08:26
-
08:18
- 28 июня 2021
-
19:07
-
18:27
-
18:17
-
17:29
-
17:10
-
15:39
-
15:03
-
14:23