Аделина Сотникова поздравила саму себя с юбилеем
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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова поздравила саму себя с днём рождения. Сегодня, 1 июля, Сотниковой исполнилось 25 лет.
«С днём рождения меня. Сладкие 25. Аделина, только вперёд! У тебя все получится.
Мамочка, папочка, Машенька, я вас бесконечно люблю. Вы моё всё», — написала она в «Инстаграме» и прикрепила к тексту свои фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте.
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