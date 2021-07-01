Аделина Сотникова поздравила саму себя с юбилеем

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова поздравила саму себя с днём рождения. Сегодня, 1 июля, Сотниковой исполнилось 25 лет.

«С днём рождения меня. Сладкие 25. Аделина, только вперёд! У тебя все получится.

Мамочка, папочка, Машенька, я вас бесконечно люблю. Вы моё всё», — написала она в «Инстаграме» и прикрепила к тексту свои фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте.