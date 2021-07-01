Татьяна Тарасова — Аделине Сотниковой: люблю тебя!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку 2014 года в женском одиночном катании Аделину Сотникову. Сегодня, 1 июля, Сотниковой исполнилось 25 лет.

«С днём рождения, Аделинка! Тебе 25! Прекрасный возраст, ты так много успела и добилась главного спортивного титула! Только вперёд!

Поздравляю всю твою семью, которая всегда поддерживала и была рядом: Олю, Диму, Машеньку! Люблю тебя!» — написала Татьяна Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии с Сотниковой.

«Спасибо, дорогая и любимая Татьяна Анатольевна!» — ответила Аделина в комментариях к соответствующему посту.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.