Татьяна Тарасова — Аделине Сотниковой: люблю тебя!
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку 2014 года в женском одиночном катании Аделину Сотникову. Сегодня, 1 июля, Сотниковой исполнилось 25 лет.
«С днём рождения, Аделинка! Тебе 25! Прекрасный возраст, ты так много успела и добилась главного спортивного титула! Только вперёд!
Поздравляю всю твою семью, которая всегда поддерживала и была рядом: Олю, Диму, Машеньку! Люблю тебя!» — написала Татьяна Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии с Сотниковой.
«Спасибо, дорогая и любимая Татьяна Анатольевна!» — ответила Аделина в комментариях к соответствующему посту.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
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