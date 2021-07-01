18-летней Худайбердиевой подарили розы и, предположительно, признались в любви. Фото

18-летняя российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию.
На снимке изображен большой букет белых роз, который подарили спортсменке. К букету приложена записка, при этом видна фраза «Лиза, я безумно тебя...», предположительно, оканчивающаяся словом «люблю».
Фото: https://www.instagram.com/lkhudaiberdieval/?hl=ru
На чемпионате мира 2019 года среди юниоров, который прошёл в Загребе (Хорватия), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завоевали серебряные медали. Также они завоевали бронзовые медали в финале юниорского Гран-при в сезоне-2018/2019, который прошёл в Ванкувере (Канада). Личный рекорд пары — 165,59 балла по итогам ритм- и произвольного танцев.
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