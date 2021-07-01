Тарасова: вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Футбола-то нет, а разговоров много
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей непонятен ажиотаж, сложившийся вокруг футбола в России.
«Вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Я из рода тренеров, сама тренер, и я этого не понимаю. Речь идёт даже не о внимании, а об ажиотаже вокруг футбола. Футбола-то нет, а разговоров много», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
На текущем чемпионате Европы по футболу подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0). После матча Черчесов заявил, что «в плане качества и готовности это была лучшая игра». Ранее Тарасова неоднократно выступала с критикой работы главного тренера национальной команды.
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