Тарасова: вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Футбола-то нет, а разговоров много

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей непонятен ажиотаж, сложившийся вокруг футбола в России.

«Вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Я из рода тренеров, сама тренер, и я этого не понимаю. Речь идёт даже не о внимании, а об ажиотаже вокруг футбола. Футбола-то нет, а разговоров много», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

На текущем чемпионате Европы по футболу подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0). После матча Черчесов заявил, что «в плане качества и готовности это была лучшая игра». Ранее Тарасова неоднократно выступала с критикой работы главного тренера национальной команды.