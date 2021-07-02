Анна Погорилая: жара спала, можно погулять с этими пухлыми ножками

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала фото с мужем и ребёнком. Супругом Анны является бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. В декабре 2020 года Анна стала мамой.

«Жара немного спала, и можно хоть выбраться погулять с этими пухлыми ножками. Правда, ситуация с ковидом не радует вообще. Скорее бы прошло это всё. Даже в кафе не сходить нормально теперь. Как вы относитесь к вакцинации и много ли кто уже вакцинировался? Пока я кормлю, мне нельзя ничего вкалывать. Так что просто бережём себя», — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой.

Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года. Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.