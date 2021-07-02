Татьяна Тарасова оценила решение Черчесова остаться во главе сборной после провала на Евро

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Станислава Черчесова остаться во главе сборной России по футболу, несмотря на провал на Евро-2020. Ранее Черчесов, говоря о себе в третьем лице, заявил, что «Станислав Черчесов — главный тренер сборной России по футболу, да».

«Если у него есть методы для того, чтобы продолжать дальше бороться, то оставаться в команде — его право. Я не думаю о том, получится ли у него. Это не мой вид спорта.

Если он сможет сделать футбол в стране хотя бы на минимальном уровне достойным, то пусть работает. Я желаю ему удачи на нашем тренерском поприще», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла четвёртое, последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.