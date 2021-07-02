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Татьяна Тарасова оценила решение Черчесова остаться во главе сборной после провала на Евро

Татьяна Тарасова оценила решение Черчесова остаться во главе сборной после провала на Евро
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Станислава Черчесова остаться во главе сборной России по футболу, несмотря на провал на Евро-2020. Ранее Черчесов, говоря о себе в третьем лице, заявил, что «Станислав Черчесов — главный тренер сборной России по футболу, да».

«Если у него есть методы для того, чтобы продолжать дальше бороться, то оставаться в команде — его право. Я не думаю о том, получится ли у него. Это не мой вид спорта.

Если он сможет сделать футбол в стране хотя бы на минимальном уровне достойным, то пусть работает. Я желаю ему удачи на нашем тренерском поприще», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла четвёртое, последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.

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