Алексей Ягудин объяснил, почему перестал думать о самоубийстве

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин объяснил, почему его перестали посещать мысли о самоубийстве. По словам Ягудина, он осознал, что есть дела, которые нужно сделать.
«Я изначально собирался жить недолго: лет 50-55. Сейчас, когда мне 41, я планку чуть-чуть отодвинул. Надо радио освоить и ещё пару дел сделать. Ну сейчас ориентировочно 65-70.
Я не хочу доставлять кому-то неудобство, когда мне будет уже совсем тяжело. Не хочу, чтобы мучались те люди, которые меня окружают. То есть я хочу раз — и всё», — приводит слова Ягудина издание «Стархит».
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.
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