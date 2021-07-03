Елизавета Туктамышева высказалась о скандале с Дарьей Касаткиной и футболистом «Алании»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о скандальной ситуации вокруг российской теннисистки Дарьи Касаткиной и футболиста «Алании» Владимира Хубулова.

«Я считаю, что Даша всё сделала правильно. Таких нужно ставить на место. Ни один нормальный мужчина никогда не напишет даме такие оскорбительные слова», — сказала Туктамышева, отвечая на вопросы подписчиков в своём «инстаграме».

Ранее Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко раскритиковал Касаткину в директе «Инстаграма» за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко. Теннисистка выложила скриншот с сообщениями Владимира и написала следующее: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

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