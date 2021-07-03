Алексей Ягудин: все эти муси-пусечки – не особо про меня

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, изменилось ли его отношение к любви.

«Я никогда не говорил, что любовь – это чушь, я лишь сказал, что это просто слова, а для меня намного важнее внутреннее состояние – и моё, и тех людей, к кому можно применить словосочетание «любят друг друга». Я не верю в любовь с первого взгляда, я вообще не верю в любовь. Я верю в состояние, которое ты нарабатываешь с годами. То есть, все эти муси-пусечки, «Зайка, я тебя люблю!» – это не особо про меня. Для меня важнее ощущать после рабочего дня кайф, когда я сажусь в машину и еду домой, к семье. Для меня это намного более значимо, чем лишний раз сказать о том, что люблю. И ещё я считаю, что это не сила, а человеческая слабость, когда человек бросается под поезд либо прыгает с обрыва, как Катерина в «Грозе» Островского. Наихудшее, что может сделать человек, – это пойти и сдаться без борьбы, для меня это неприемлемо. Помню, у меня были постоянные споры с учителем литературы в школе, и все мои одноклассники каждый раз с нетерпением ждали наших дебатов», — цитирует Ягудина Tele.ru.