Алексей Ягудин: депрессия и я – две параллельные прямые

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса с психологической точки зрения.
«Депрессий у меня в принципе не бывает, они случались лишь в круглые даты: на два часа, когда мне исполнилось 30 лет, на несколько дней в 35 и на пару недель в 40 лет. Тут как с литературой: депрессия и я – две не пересекающиеся параллельные прямые. В принципе у меня всегда был пофигистический настрой, не было такого, что я раньше хотел ездить на «бентли», а после пандемии просветлел, и мне стало всё равно. У меня и так нет никаких особых запросов», — цитирует Ягудина Tele.ru.
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.
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