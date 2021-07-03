Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болеет на Евро-2020

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, кого поддерживает на текущем чемпионате Европы по футболу.
В своём «инстаграме» фигуристка отвечала на вопросы подписчиков, один из которых поинтересовался, за кого болеет Туктамышева на Евро-2020. Отвечая, Елизавета использовала эмодзи с итальянским флагом.
Накануне, 2 июля, итальянцы вышли в полуфинал турнира, обыграв одного из фаворитов Евро – команду Бельгии со счётом 2:1. В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
- 3 июля 2021
-
12:18
-
11:35
-
10:41
-
09:23
- 2 июля 2021
-
14:59
-
14:29
-
11:48
-
08:38
- 1 июля 2021
-
18:30
-
14:28
-
12:09
-
11:19
-
10:48
-
10:39
-
09:52
-
09:17
-
09:13
-
09:03
-
08:36
-
08:24
- 30 июня 2021
-
23:59
-
12:23
-
12:20
-
11:33
-
11:17
-
08:59
-
00:46
- 29 июня 2021
-
21:25
-
20:20
-
20:00
-
15:54
-
12:24
-
09:16
-
09:13
-
08:37