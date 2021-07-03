Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болеет на Евро-2020

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, кого поддерживает на текущем чемпионате Европы по футболу.

В своём «инстаграме» фигуристка отвечала на вопросы подписчиков, один из которых поинтересовался, за кого болеет Туктамышева на Евро-2020. Отвечая, Елизавета использовала эмодзи с итальянским флагом.

Накануне, 2 июля, итальянцы вышли в полуфинал турнира, обыграв одного из фаворитов Евро – команду Бельгии со счётом 2:1. В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.