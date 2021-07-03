Еремеенко призвал полагаться на спортивный принцип при создании списка участников Гран-при

Российский фигурист Игорь Еремеенко, выступающий в паре с Софьей Шевченко в танцах на льду, указал на отсутствие спортивного принципа при распределении мест на участие в Гран-при в будущем сезоне. Еремеенко и Шевченко не попали в список участников.
«Друзья, спасибо вам большое за поддержку и беспокойство в связи с ситуацией по распределению серии этапов Гран-при ISU.
Мы с Соней были удивлены такому положению дел не меньше. И надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам всё-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при и другие соревнования. Всем добра» — написал Еремеенко в своём «инстаграме».
Шевченко и Еремеенко — подопечные Ирины Жук и Александра Свинина. На чемпионате России-2020 пара заняла четвёртое место.
- 3 июля 2021
-
14:11
-
13:02
-
12:18
-
11:35
-
10:41
-
09:23
- 2 июля 2021
-
14:59
-
14:29
-
11:48
-
08:38
- 1 июля 2021
-
18:30
-
14:28
-
12:09
-
11:19
-
10:48
-
10:39
-
09:52
-
09:17
-
09:13
-
09:03
-
08:36
-
08:24
- 30 июня 2021
-
23:59
-
12:23
-
12:20
-
11:33
-
11:17
-
08:59
-
00:46
- 29 июня 2021
-
21:25
-
20:20
-
20:00
-
15:54
-
12:24
-
09:16