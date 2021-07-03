Еремеенко призвал полагаться на спортивный принцип при создании списка участников Гран-при

Российский фигурист Игорь Еремеенко, выступающий в паре с Софьей Шевченко в танцах на льду, указал на отсутствие спортивного принципа при распределении мест на участие в Гран-при в будущем сезоне. Еремеенко и Шевченко не попали в список участников.

«Друзья, спасибо вам большое за поддержку и беспокойство в связи с ситуацией по распределению серии этапов Гран-при ISU.

Мы с Соней были удивлены такому положению дел не меньше. И надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам всё-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при и другие соревнования. Всем добра» — написал Еремеенко в своём «инстаграме».

Шевченко и Еремеенко — подопечные Ирины Жук и Александра Свинина. На чемпионате России-2020 пара заняла четвёртое место.