15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва получила звание «Мастера спорта России». Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил официальный фан-клуб спортсменки.

«От всей души поздравляем нашу Дашу с присвоением звания Мастера спорта России. Даша, вперёд к новым свершениям, мы с тобой», — гласит подпись в «Инстаграме».

Пост полностью доступен в «Инстаграме» фан-клуба.

Дарья Усачёва — пятнадцатилетняя фигуристка-одиночница, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Является серебряным призёром юниорского чемпионата мира. В декабре 2020 года дебютировала на взрослом чемпионате России, где заняла четвёртое место. В феврале 2021 года выступала на командном Кубке Первого канала. В конце того же месяца выступила в финале Кубка России и завоевала бронзу.