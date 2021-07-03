15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва получила звание «Мастера спорта России». Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил официальный фан-клуб спортсменки.
«От всей души поздравляем нашу Дашу с присвоением звания Мастера спорта России. Даша, вперёд к новым свершениям, мы с тобой», — гласит подпись в «Инстаграме».
Пост полностью доступен в «Инстаграме» фан-клуба.
Дарья Усачёва — пятнадцатилетняя фигуристка-одиночница, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Является серебряным призёром юниорского чемпионата мира. В декабре 2020 года дебютировала на взрослом чемпионате России, где заняла четвёртое место. В феврале 2021 года выступала на командном Кубке Первого канала. В конце того же месяца выступила в финале Кубка России и завоевала бронзу.
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