Семикратная чемпионка Словении Даша Грм получила удостоверение полицейского
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Словенская фигуристка Даша Грм сообщила, что получила удостоверение полицейского.
Публикация доступна в «инстаграме» Даши Грм.
«Хорошие новости! Я только что подписала свой первый трудовой договор в качестве спортсмена. Это был долгий путь, но он, наконец, пройден. Всё ещё не могу в это поверить! Спасибо всем, кто поддерживал меня и продолжает поддерживать всю мою долгую спортивную карьеру, которой я с каждым годом горжусь всё больше и больше!», — написала Грм в своём «инстаграме».
30-летняя Грм семь лет подряд (с 2014 по 2020 год) становилась чемпионкой Словении в женском одиночном катании, неоднократно принимала участие в чемпионатах мира и Европы. Её высший результат на мировом первенстве — 18-е место.
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