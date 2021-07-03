Семикратная чемпионка Словении Даша Грм получила удостоверение полицейского

Словенская фигуристка Даша Грм сообщила, что получила удостоверение полицейского.

Публикация доступна в «инстаграме» Даши Грм.

«Хорошие новости! Я только что подписала свой первый трудовой договор в качестве спортсмена. Это был долгий путь, но он, наконец, пройден. Всё ещё не могу в это поверить! Спасибо всем, кто поддерживал меня и продолжает поддерживать всю мою долгую спортивную карьеру, которой я с каждым годом горжусь всё больше и больше!», — написала Грм в своём «инстаграме».

30-летняя Грм семь лет подряд (с 2014 по 2020 год) становилась чемпионкой Словении в женском одиночном катании, неоднократно принимала участие в чемпионатах мира и Европы. Её высший результат на мировом первенстве — 18-е место.