Тренеры Жук и Свинин поддержали фигуристов Шевченко и Еременко

Ирина Жук и Александр Свинин, тренирующие танцевальную пару фигуристов Софьи Шевченко и Игоря Ерёменко поддержали своих подопечных, которых не оказалось в заявке на выступление в серии Гран-при. Напомним, ранее Ерёменко указал на отсутствие спортивного принципа при распределении мест.
«Мы поддерживаем Игоря, это его мнение, они уже взрослые люди и имеют право на свою точку зрения. Вся наша команда за честный спорт. Мы всё-таки надеемся, что у них есть шанс попасть на российский этап Гран-при», — приводит слова Жук и Свинина Р-Спорт.
Шевченко и Еременко заняли в минувшем сезоне 4-е место на чемпионате России.
Российский этап Гран-при пройдет 26-28 ноября в Сочи, в танцах на льду от России заявлены чемпионы мира и Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, третья пара будет определена позднее.
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