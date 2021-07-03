Хореограф объяснил, почему произвольную программу Коляды не будут сравнивать с Липницкой

Хореограф Никита Михайлов, ставший постановщиком олимпийской произвольной программы Михаила Коляды, объяснил, почему в качестве музыкального сопровождения была выбрана музыка из фильма «Список Шиндлера».

«Задача была подобрать программу для Олимпиады. Это всегда усложняет выбор темы, так как экспериментировать особо нельзя — нужно стопроцентное попадание. И сразу расскажу — образ, который мы катаем, это не абстрактно про всю скорбь и горе еврейского народа, а непосредственно сам Оскар Шиндлер и его доброе дело, спасшее множество жизней.

Не соглашусь, что программу Коляды будут сравнивать с программой Липницкой. Всё-таки Юля — это женское катание. Нашу постановку, наверное, будут сравнивать с Джейсоном Брауном, который решил вдруг вернуться к этой программе спустя несколько лет. Но наша работа будет отличаться от его как в компоновке музыки, так и в характере. Ну и вообще Миша совсем другой. Должен сказать, что ставить на такого профессионала, как Коляда, — это всегда удовольствие для хореографа. Мы будем продолжать работу над постановкой, так как всегда есть что улучшать, и если будут меняться элементы, то я всегда буду рядом, чтобы мы сохранили нашу программу, не потеряв нить истории. Миша — настоящий артист. Он максимально проживал в процессе постановки все поставленные задачи в хореографии, все движения мы подбирали не просто по красоте исполнения, а наполняли их смыслом. Поэтому четыре минуты программы превращаются в настоящую историю», — приводит слова Михайлова сайт «Матч ТВ».