«Покатался и восстановился!» Евгений Плющенко попарил юных фигуристов в бане

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как парит юных фигуристов и своего восьмилетнего сына Александра в бане на территории своей академии в Подмосковье.

Дети сидят на деревянных лавках, поверх которых положено сено, накрытое покрывалами. Плющенко парит подопечных веником с зелёными листьями.

«А по субботам я со своими спортсменами хожу в баню! Вместе восстанавливаемся! Я сам это проходил в спорте и знаю, как важна русская баня, которая даёт силу и энергию! Наша баня находится на территории академии «Ангелы Плющенко». Удобно — покатался, попарился и восстановился!» — подписал Плющенко видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».