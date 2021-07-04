Ирина Жук, тренер танцевальной пары Софьи Шевченко и Игоря Ерёменко, поставила лайки под критическими комментариями в адрес дочери Этери Тутберидзе – Дианы Дэвис.

Ранее подопечный Жук – Игорь Ерёменко — опубликовал в «Инстаграме» пост, где выразил негодование результатами распределения участников Гран-при на грядущий сезон. Он с партнёршей не был включён в итоговый список. «Надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам всё-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при», — написал Ерёменко.

Публикация Ерёменко нашла поддержку у подписчиков, некоторые из которых намекнули на то, что дочь Этери Тутберидзе – Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, попала на турнир в обход правил.

Ирина Жук поставила лайки под критическими комментариями в адрес дочери Этери Тутберидзе

Несколько критических комментариев положительно оценила Жук. «Молодец, что не молчишь! Вы уж куда ярче пара, чем дочки и сынки влиятельных родителей!», «Спасибо большое, что не молчите! Вы действительно заслужили эти этапы, в отличие от блатной дочурки Тутберидзе…» — Жук поставила лайки под данными комментариями.