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Дочь Тутберидзе занялась вейкбордингом

Дочь Тутберидзе занялась вейкбордингом
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Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе, открыла для себя новый вид спорта. Девушка занялась вейкбордингом.

Видео, на котором 18-летняя Дэвис скользит по воде, опубликовал в своём «инстаграме» американский фигурист украинского происхождения Вадим Колесник, выступавший ранее в танцах на льду с Эйвонли Нгуен. В ролике также присутствует партнер и бойфренд Дианы Глеб Смолкин, с котором она выступает в парном катании.

Ранее вейкбордингом занялась олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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