Дочь Тутберидзе занялась вейкбордингом

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе, открыла для себя новый вид спорта. Девушка занялась вейкбордингом.



Видео, на котором 18-летняя Дэвис скользит по воде, опубликовал в своём «инстаграме» американский фигурист украинского происхождения Вадим Колесник, выступавший ранее в танцах на льду с Эйвонли Нгуен. В ролике также присутствует партнер и бойфренд Дианы Глеб Смолкин, с котором она выступает в парном катании.

Ранее вейкбордингом занялась олимпийская чемпионка Алина Загитова.