Траньков отреагировал на попадание дочери Тутберидзе на Гран-при в обход правил

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал включение танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в состав сборной России, которая будет выступать на этапах Гран-при в сезоне-2021/2022.
Пара будет только дебютировать среди взрослых и ещё не имеет необходимых рейтинговых очков. При этом Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе.
«Дэвис и Смолин попали на Гран-при по блату? В фигурном катании всегда очень много моментов обсуждения. Я не думаю, что Федерация поступила бы в ущерб результату, какой бы ни был блат.
Как показывает результат наших спортсменов, Федерация делает всё правильно. Если она считает, что больше перспективы у того или иного спортсмена, у меня нет сомнений относительно этого решения. Федерация очень успешно ведёт деятельность в последние годы», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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