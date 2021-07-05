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Украинка Оксана Баюл: с Днём независимости, прекрасная Америка

Украинка Оксана Баюл: с Днём независимости, прекрасная Америка
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл поздравила с Днём независимости Соединённых Штатов Америки. Соответствующий праздник отмечался вчера, 4 июля. Напомним, Баюл с 1994 года проживает в США.

«С Днём независимости, прекрасная Америка», — написала Оксана Баюл в «Инстаграме», прикрепив текст к небольшому видео с праздничным салютом.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Оксаны Баюл.

Помимо победы на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере (Норвегия), на счету Баюл золото на чемпионате мира 1993 года в Праге (Чехословакия). Также она двукратный серебряный призёр чемпионата Европы. Лучший результат Оксаны на чемпионате СССР — 10-е место в 1991 году.

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