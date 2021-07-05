Оксана Баюл объяснила свои слова о Татьяне Тарасовой, которая «любит деньги, а не Россию»

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала свои слова о заслуженном тренере СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Ранее Баюл заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию».

«Я всего лишь ответила Татьяне Анатольевне. Она, честно, разбирается в силе фигуристов лучше всех в мире, прекрасно знает мою историю, и она один из самых авторитетных голосов в мировом фигурном катании. И говорит, мол, все уже забыли, что я стала олимпийской чемпионкой, и теперь якобы напоминаю.

От таких слов происходят ситуации, как у Эммы Гаджиевой (бывшей фигуристки и журналистки. — Прим. «Чемпионата»). Гаджиева сказала, что я приезжала на Олимпиаду вторым номером, забыв о победе на чемпионате мира. А потом извинилась и объяснила, что опиралась на информацию от Татьяны Тарасовой.

Конечно, я не буду молчать в ответ. Она прекрасно знает, какие заработки были в Америке в 90-х, знает, что после аварии я вернулась на лёд и собирала залы. Она была здесь на тот момент. В Stars on Ice в 2003-2004-м я выступала вместе с Алексеем Ягудиным и каталась на равных, не было между нами разницы. И я прекрасно понимаю, что в 2006 году ей предложили деньги в России, она умыла руки и уехала обратно», — цитирует Баюл «Спорт-экспресс».