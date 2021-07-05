Алексей Ягудин рассказал, что ему нравится в женщинах

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что ему нравится в представительницах прекрасного пола.

«Мне нравится задница, верх и так далее. Потом уже голова.

Разных мужчин интересуют сперва разные части тела. Если в женщине мне нравилось всё, что ниже головы, я, естественно, добивался её расположения», — рассказал Ягудин в передаче «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница».

41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

Ранее Ягудин рассказал, как относится к певице и телеведущей Ольге Бузовой.