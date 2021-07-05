Алексей Ягудин признался, что нецензурно обругал Татьяну Тарасову перед Олимпиадой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о конфликте с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, который случился перед Играми в Солт-Лейк-Сити.

«Мы тренируемся в Калгари, через несколько дней мне улетать на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. И отказывает нога.

Говорю: «Татьяна Анатольевна, нога вновь отказала». Она: «Значит, так, что вы мне тут придумываете? Мы с тобой всё проверяли. У тебя всё в порядке. Прекратите придумывать причины. В случае проигрыша свалите всё на бедро». Я говорю: «Пошла [использовано нецензурное выражение]. Она берёт — и бах подзатыльник. Рука у неё была хорошей, на ней большой перстень. Я на неё в ответ порычал и ушёл.

Мы не разговаривали несколько дней. Но потом ещё через два дня вылетаем в Солт-Лейк-Сити. Выступаем, выигрываем. Через полгода — очередной приступ. Мы едем к доктору. Мне впервые делают МРТ. Врач такой: «Ребят, у вас практически разрушен сустав». Стиралась какая-то прокладочка, всё терлось. Мне вытягивали колено, чтобы дать ему свободу», — рассказал Ягудин в передаче «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница».