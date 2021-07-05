Гербольдт: если Дэвис и Смолкина пригласили на этап организаторы, то тренеры ни при чём
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Бывшая российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата России — 2009 Катарина Гербольдт прокомментировала то, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин будет выступать на канадском этапе серии Гран-при в Ванкувере в сезоне-2021/2022.
«На взрослых этапах Гран-при сторона-организатор может приглашать спортсменов. Есть рейтинг фигуристов, которым даётся по два этапа, а в принципе, остальных приглашает страна, где проходят соревнования. Скорее всего, в этой ситуации так оно и было. Если действительно их пригласили организаторы, то здесь ни спортсмены, ни тренеры, ни федерация ни при чём. О блате в такой ситуации говорить неуместно, это просто право организаторов», — приводит слова Гербольдт Газета.Ru.
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