Гербольдт: если Дэвис и Смолкина пригласили на этап организаторы, то тренеры ни при чём

Бывшая российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата России — 2009 Катарина Гербольдт прокомментировала то, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин будет выступать на канадском этапе серии Гран-при в Ванкувере в сезоне-2021/2022.

«На взрослых этапах Гран-при сторона-организатор может приглашать спортсменов. Есть рейтинг фигуристов, которым даётся по два этапа, а в принципе, остальных приглашает страна, где проходят соревнования. Скорее всего, в этой ситуации так оно и было. Если действительно их пригласили организаторы, то здесь ни спортсмены, ни тренеры, ни федерация ни при чём. О блате в такой ситуации говорить неуместно, это просто право организаторов», — приводит слова Гербольдт Газета.Ru.