«На айфоны времени нет». 8-летний сын Плющенко рассказал о своём распорядке дня

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, рассказал о своём распорядке дня.
«Немного о моём рабочем дне. Краткое содержание: приехал на мотоцикле на тренировку к 9:00 утра, это первый лёд — 1,5 часа, потом хореография. Потом уехал домой, поел, отдохнул и позанимался английским, уехал на второй лёд — 1,5 часа, вернулся и 2 часа играл в футбол, финал вечером. Фифа (собака. — Прим. „Чемпионата“) тоже без сил, но в нашей команде „Ангелов Плющенко“ ни минуты покоя. На айфоны времени совсем нет. Как вам такой распорядок дня?» — написал Саша Плющенко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Плющенко
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
- 6 июля 2021
-
08:25
- 5 июля 2021
-
17:46
-
13:46
-
13:23
-
12:58
-
11:31
-
11:22
-
09:03
-
08:14
- 4 июля 2021
-
20:36
-
15:33
-
12:18
-
11:42
- 3 июля 2021
-
22:14
-
20:40
-
17:31
-
15:42
-
15:15
-
15:04
-
14:11
-
13:02
-
12:18
-
11:35
-
10:41
-
09:23
- 2 июля 2021
-
14:59
-
14:29
-
11:48
-
08:38
- 1 июля 2021
-
18:30
-
14:28
-
12:09
-
11:19
-
10:48
-
10:39