«На айфоны времени нет». 8-летний сын Плющенко рассказал о своём распорядке дня

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, рассказал о своём распорядке дня.

«Немного о моём рабочем дне. Краткое содержание: приехал на мотоцикле на тренировку к 9:00 утра, это первый лёд — 1,5 часа, потом хореография. Потом уехал домой, поел, отдохнул и позанимался английским, уехал на второй лёд — 1,5 часа, вернулся и 2 часа играл в футбол, финал вечером. Фифа (собака. — Прим. „Чемпионата“) тоже без сил, но в нашей команде „Ангелов Плющенко“ ни минуты покоя. На айфоны времени совсем нет. Как вам такой распорядок дня?» — написал Саша Плющенко.

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Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.