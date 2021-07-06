ISU заменил слово «ladies» на «women» во всех документах
Поделиться
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о замене слова «ladies» (дамы) на слово «women» (женщины) во всех документах. В сообщении пресс-службы организации отмечается, что изменение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства.
Изменение затронет все виды спорта, подконтрольные ISU: помимо фигурного катания, это конькобежный спорт и шорт-трек.
Ранее стал известен календарь серии Гран-при на сезон-2021/2022. Соревнования ведущих фигуристов мира примут США (Лас-Вегас, 20-24 октября), Канада (Ванкувер, 29-31 октября), Китай (Чунцин, 5-7 ноября), Япония (Токио, 12-14 ноября), Франция (Гренобль, 19-21 ноября) и Россия (Москва, 26-28 ноября).
Новость по темеАлина Загитова и Евгения Медведева не выступят на Гран-при
Комментарии
- 6 июля 2021
-
13:03
-
10:16
-
08:25
- 5 июля 2021
-
17:46
-
13:46
-
13:23
-
12:58
-
11:31
-
11:22
-
09:03
-
08:14
- 4 июля 2021
-
20:36
-
15:33
-
12:18
-
11:42
- 3 июля 2021
-
22:14
-
20:40
-
17:31
-
15:42
-
15:15
-
15:04
-
14:11
-
13:02
-
12:18
-
11:35
-
10:41
-
09:23
- 2 июля 2021
-
14:59
-
14:29
-
11:48
-
08:38
- 1 июля 2021
-
18:30
-
14:28
-
12:09
-
11:19
Партнерский контент