ISU заменил слово «ladies» на «women» во всех документах

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о замене слова «ladies» (дамы) на слово «women» (женщины) во всех документах. В сообщении пресс-службы организации отмечается, что изменение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства.

Изменение затронет все виды спорта, подконтрольные ISU: помимо фигурного катания, это конькобежный спорт и шорт-трек.

Ранее стал известен календарь серии Гран-при на сезон-2021/2022. Соревнования ведущих фигуристов мира примут США (Лас-Вегас, 20-24 октября), Канада (Ванкувер, 29-31 октября), Китай (Чунцин, 5-7 ноября), Япония (Токио, 12-14 ноября), Франция (Гренобль, 19-21 ноября) и Россия (Москва, 26-28 ноября).