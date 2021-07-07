Туктамышева одним словом описала Федерико Кьезу, забившего гол в матче Италия — Испания

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева дала краткую характеристику нападающему сборной Италии по футболу Федерико Кьезе, который забил гол в полуфинале с Испанией на Евро-2020.
«Носатик», — написала она в «сториз» своего «инстаграма», комментируя гол Кьезы.
Матч завершился победой сборной Италии (1:1, 4:2 — по пенальти). На 60-й минуте итальянцы убежали в контратаку, которую начал голкипер Джанлуиджи Доннарумма, далее нападающий Лоренцо Инсинье попытался вывести форварда Чиро Иммобиле к воротам, но тому помешал подкат соперника, а уже нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората разыграл с полузащитником Дани Ольмо стеночку, далее Мората по центру прорвался в штрафную, откуда закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.
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