Елизавета Туктамышева рассказала, как называет Артёма Дзюбу
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как называет нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
«Как Дзюбу называю? Хороший, красивый человек. Больше никак.
Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище. Если бы я его как-то назвала, то он бы мог обидеться», — рассказала Туктамышева в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, сборная России не смогла преодолеть барьер группового этапа на Евро-2020, заработав три очка и заняв четвёртое, последнее место в своём квартете. Подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3), победили Финляндию (1:0) и уступили Дании (1:4). Что касается Дзюбы, то на его счету один гол с пенальти в матче с датчанами.
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