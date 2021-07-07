Елизавета Туктамышева рассказала, как называет Артёма Дзюбу

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как называет нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.

«Как Дзюбу называю? Хороший, красивый человек. Больше никак.

Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище. Если бы я его как-то назвала, то он бы мог обидеться», — рассказала Туктамышева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России не смогла преодолеть барьер группового этапа на Евро-2020, заработав три очка и заняв четвёртое, последнее место в своём квартете. Подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3), победили Финляндию (1:0) и уступили Дании (1:4). Что касается Дзюбы, то на его счету один гол с пенальти в матче с датчанами.