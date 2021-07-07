Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Галлямов примут участие в ISU Skating Awards

Российские фигуристки Анна Щербакова и Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, примут участие в премии ISU Skating Awards. Об этом сообщил «твиттер» Международного союза конькобежцев (ISU).
Также в шоу примет участие американская пара Мэдисон Чок/Эван Бейтс и их соотечественница Старр Эндрюс.
Анна Щербакова — 17-летняя фигуристка, чемпионка мира — 2021, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряный призёр чемпионата Европы, серебряный призёр финала Гран-при, трёхкратная чемпионка России.
Анастасия Мишина — 20-летняя фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым. Вместе они — чемпионы мира, бронзовые призёры финала Гран-при, чемпионы мира среди юниоров, победители финала юниорского Гран-при.
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