Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Галлямов примут участие в ISU Skating Awards

Российские фигуристки Анна Щербакова и Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, примут участие в премии ISU Skating Awards. Об этом сообщил «твиттер» Международного союза конькобежцев (ISU).

Также в шоу примет участие американская пара Мэдисон Чок/Эван Бейтс и их соотечественница Старр Эндрюс.

Анна Щербакова — 17-летняя фигуристка, чемпионка мира — 2021, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряный призёр чемпионата Европы, серебряный призёр финала Гран-при, трёхкратная чемпионка России.

Анастасия Мишина — 20-летняя фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым. Вместе они — чемпионы мира, бронзовые призёры финала Гран-при, чемпионы мира среди юниоров, победители финала юниорского Гран-при.