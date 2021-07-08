Авербух назвал двух фавориток Олимпиады в женском одиночном катании

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, кто, по его мнению, с наибольшей долей вероятности будет претендовать на победу на Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании. По его мнению, это Анна Щербакова и Камила Валиева.

«Аня Щербакова — выдающаяся фигуристка с бойцовским характером, уже чемпионка мира, известная трудолюбием и верностью тренеру. Камила Валиева — восходящая звезда, уже не раз нас поражавшая. За ней молодость, если так можно сказать (смеётся).

Но борьба не сводится только к противостоянию Камилы и Ани. Есть и Саша Трусова, которая вернулась к своему тренеру и работает за троих. А если Алёна Косторная восстановит тройной аксель, она тоже будет абсолютно конкурентоспособна, потому что катание у нее выдающееся. Плюс Майя Хромых, которая показала два четверных прыжка», — цитирует Авербуха «Лента.ру».