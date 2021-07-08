Илья Авербух отреагировал на слова Евгения Плющенко о провале сборной России на Евро-2020

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал слова двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко. Ранее Плющенко, комментируя провальное выступление сборной России по футболу на Евро-2020, предложил вкладывать больше средств в фигурное катание.
«Конечно, связь между деньгами и результатом есть, потому что для спорта высоких достижений нужны, например, ледовые арены, а профессиональные тренеры должны получать адекватные зарплаты. Есть прямая связь, но, на мой взгляд, это всё-таки немножко популистские заявления.
Во-первых, в России на фигурное катание выделяется достаточно много средств. Во-вторых, у каждого вида спорта есть свой рынок. С таким же успехом фехтование, имеющее меньшую медийность, например, может сказать: заберите деньги у фигуристов и отдайте нам, мы будем выигрывать. Это некорректно, в данной ситуации проблему в футболе надо искать глобально», — цитирует Авербуха «Лента.ру».
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