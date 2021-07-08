Илья Авербух дал характеристику Этери Тутберидзе
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.
«Это человек с внутренним стержнем, очень сильная женщина. Коммуникабельная, с ней можно душевно поговорить за жизнь. Но при этом всегда чувствуется, что перед тобой большая личность.
Главное, что вызывает моё уважение, — она всего достигла сама. Доказывала, что у неё дети прогрессируют быстрее, чем где бы то ни было, формировала группу. Если проводить параллель, то у меня было также с ледовыми шоу. Мы оба начали с нуля, поэтому нам легко общаться», — приводит слова Авербуха «Лента.ру».
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