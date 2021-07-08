Туктамышева объяснила, почему назвал футболиста сборной Италии Носатиком

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева объяснила, почему в своём «инстаграме» назвала «носатиком» итальянского футболиста Федерико Кьезу, забившего мяч в полуфинале чемпионата Европы с Испанией.

«Мне кажется, что Кьеза один из лучших футболистов сборной Италии. А я болею за сильных. Я очень часто даю разные прозвища спортсменам – баскетболистам и футболистам – потому что мне так проще запомнить. На имена у меня не самая лучшая память, поэтому кто-то носатик, кто-то глазастик, кто-то ушастик. И так люди понимают, о ком я говорю. Италия с 1968 года не выигрывала Евро, и хочется, чтобы наконец-то они до этой цели дошли», – рассказала Туктамышева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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