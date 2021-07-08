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Бывшая фигуристка Алла Лобода стала мамой в 22 года

Бывшая фигуристка Алла Лобода стала мамой в 22 года
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Бывшая российская фигуристка Алла Лобода, которая выступала в танцах на льду в паре с Павлом Дроздом, стала мамой. Об этом 22-летняя спортсменка, у которой родилась девочка, сообщила на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«6.07.21. На свет появилась моя дочка. Теперь я мама», — подписала она фото букета, который ей подарили в связи с рождением дочки.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Аллы Лободы.

В комментариях к посту отметился, в частности, олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв.

«Поздравляю! Здоровья», — написал Дмитрий Соловьёв.

Алла Лобода — двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров, трёхкратный серебряный призёр финала юниорского Гран-при.

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