Джонатан Гурейро заболел коронавирусом

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, заболел коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».

«Привет, COVID», — подписал своё фото с респираторами фигурист.

Комментатор и ведущий Павел Занозин попытался поддержать Джонатана: «Держись, друг, там не очень страшно, но надо потерпеть!»

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, тоже выступающая в танцах на льду, написала: «Скучаем».

В комментариях все подписчики желают Гурейро скорейшего выздоровления и восстановления.

Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Джонатана Гурейро.

С 2014 года Джонатан Гурейро выступает с Тиффани Загорски. В паре с ней он двукратный победитель Кубка России (2016, 2017), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2020).