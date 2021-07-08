Джонатан Гурейро заболел коронавирусом

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, заболел коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».
«Привет, COVID», — подписал своё фото с респираторами фигурист.
Комментатор и ведущий Павел Занозин попытался поддержать Джонатана: «Держись, друг, там не очень страшно, но надо потерпеть!»
Российская фигуристка Анастасия Скопцова, тоже выступающая в танцах на льду, написала: «Скучаем».
В комментариях все подписчики желают Гурейро скорейшего выздоровления и восстановления.
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Джонатана Гурейро.
С 2014 года Джонатан Гурейро выступает с Тиффани Загорски. В паре с ней он двукратный победитель Кубка России (2016, 2017), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2020).
- 8 июля 2021
-
17:10
-
15:02
-
11:15
-
10:50
-
10:12
-
10:02
-
09:58
-
09:53
-
09:02
-
08:26
- 7 июля 2021
-
18:21
-
15:45
-
13:33
-
09:02
-
09:00
-
08:27
-
08:12
- 6 июля 2021
-
23:34
-
16:43
-
13:03
-
10:16
-
08:25
- 5 июля 2021
-
17:46
-
13:46
-
13:23
-
12:58
-
11:31
-
11:22
-
09:03
-
08:14
- 4 июля 2021
-
20:36
-
15:33
-
12:18
-
11:42
- 3 июля 2021
-
22:14