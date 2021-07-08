«Не сумасшедшие, но хорошие». Татьяна Тарасова высказалась о зарплатах на ледовых шоу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к тому, что профессиональные фигуристы после завершения карьеры участвуют в ледовых шоу.

«Они учатся, потом выступают, проходят тяжелейшие соревнования, а потом продлевают жизнь как артисты. Это большое счастье — заниматься этим, видеть, как они могут работать ещё 10-15 лет по профессии, которой они отдали много-много лет. Это очень важно, что люди не слоняются и не ищут себе другую работу. Если ты способный и талантливый человек, но у тебя так сложилось, что ты не в сборной, ты можешь всегда, если тебя возьмут, работать в шоу.

У нас для того, чтобы получить 70 тыс. рублей, надо быть хотя бы в какой-то сборной. Люди работают, тренируются, но если они не входят в основной состав сборной или молодёжной команды, то ничего не получают. И выдающиеся спортсмены, и очень хорошие спортсмены, уже поднявшие своё мастерство, но по тем или иным причинам не попавшие на чемпионат мира и Европы, они и собираются в этих шоу. Они могут работать ещё по 20 лет и зарабатывать деньги — не сумасшедшие, но хорошие, на которые можно жить», — приводит слова Тарасовой «Национальная служба новостей».