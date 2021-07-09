«А вы так можете?» Саша Плющенко показал видео необычной тренировки с ученицами Евгения

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» свежее видео. В видео показано, как Плющенко-младший вместе с ученицами академии «Ангелы Плющенко» принимает участие в необычной тренировке: юные спортсмены ложатся на живот и берут себя руками за ноги, после чего их поднимают.

«А вы так можете?» — подписал он пост.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Наши ещё и лучше могут!»

«Так каждого поднимать! У тренера явно спина железная».

«Интересно, а мама так может? Я нет. Боюсь, придётся бригаду скорой помощи вызывать, чтоб меня разогнули и развязали».

«А я восхищаюсь, какие дети молодцы. Трудяги!»