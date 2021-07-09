«А вы так можете?» Саша Плющенко показал видео необычной тренировки с ученицами Евгения
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Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» свежее видео. В видео показано, как Плющенко-младший вместе с ученицами академии «Ангелы Плющенко» принимает участие в необычной тренировке: юные спортсмены ложатся на живот и берут себя руками за ноги, после чего их поднимают.
«А вы так можете?» — подписал он пост.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Наши ещё и лучше могут!»
«Так каждого поднимать! У тренера явно спина железная».
«Интересно, а мама так может? Я нет. Боюсь, придётся бригаду скорой помощи вызывать, чтоб меня разогнули и развязали».
«А я восхищаюсь, какие дети молодцы. Трудяги!»
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