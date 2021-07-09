Стала известна музыка новых программ Александра Самарина

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о новых программах своего подопечного серебряного призёра чемпионата Европы-2019 Александра Самарина.
«Обе программы готовы, их постановкой занимался Никита Михайлов. Музыкой для короткой программы будет саундтрек из фильма «Матрица», произвольная поставлена на композиции Аpashe – Lord & Master, а также Армана Амара – Save us и La terre vue du ciel.
Хочу сказать больше спасибо директору нашего катка ЦСКА Алексею Юрьевичу Черкасову – лёд с 1 июня закрывался на профилактику, но ребятам, которые в буквальном смысле слова выросли на этом катке, была предоставлена возможность поработать пять дней. Успели раскатать новые ботинки, благодаря чему смогли провести хороший полноценный сбор в Кисловодске. Такие вещи в олимпийский сезон очень важны, такая поддержка абсолютно бесценна», – приводит слова Соколовской ТАСС.
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