Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Слуцкая — о финале Евро-2020: внутреннее чутьё подсказывает, что победит Италия

Ирина Слуцкая — о финале Евро-2020: внутреннее чутьё подсказывает, что победит Италия
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы по футболу.

«Я футболом обычно не интересуюсь, но чемпионаты мира и Европы почему-то смотрю. Жалко, что наши ребята в этот раз вылетели так рано! Но думаю, это стало для них стимулом усерднее работать.

Что касается финала, я пока не решила, за кого буду болеть. Но внутреннее чутьё подсказывает мне, что победит Италия. А вы как думаете?

Кстати, вы слышали о том, что тренера нашей сборной Станислава Черчесова отправили в отставку? Как думаете, это правильное решение?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

В финале чемпионата Европы по футболу, который состоится 11 июля, встретятся сборные Италии и Англии.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021