Ирина Слуцкая — о финале Евро-2020: внутреннее чутьё подсказывает, что победит Италия

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы по футболу.

«Я футболом обычно не интересуюсь, но чемпионаты мира и Европы почему-то смотрю. Жалко, что наши ребята в этот раз вылетели так рано! Но думаю, это стало для них стимулом усерднее работать.



Что касается финала, я пока не решила, за кого буду болеть. Но внутреннее чутьё подсказывает мне, что победит Италия. А вы как думаете?



Кстати, вы слышали о том, что тренера нашей сборной Станислава Черчесова отправили в отставку? Как думаете, это правильное решение?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

В финале чемпионата Европы по футболу, который состоится 11 июля, встретятся сборные Италии и Англии.