Татьяна Тарасова показала архивный снимок, сделанный после чемпионата СССР

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию, сделанную в 1979 году после чемпионата СССР.

«Когда, как не в межсезонье, вспоминать, вспоминать. Вот раньше фигуристов приглашали, например, в обком партии. Встреча со сборной СССР в Запорожье. Январь 1979 год. Кого узнаём?» — написала Тарасова.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Подписчики узнали всех фигуристов на снимке. Среди них танцевальные дуэты Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, пары Марина Пестова/Станислав Леонович, Марина Черкасова/Сергей Шахрай, одиночник Юрий Овчинников, тренеры Татьяна Тарасова и Станислав Жук.

Ученики Тарасовой Моисеева и Миненков – двукратные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы мира и Европы.