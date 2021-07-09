Татьяна Тарасова показала архивный снимок, сделанный после чемпионата СССР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию, сделанную в 1979 году после чемпионата СССР.
«Когда, как не в межсезонье, вспоминать, вспоминать. Вот раньше фигуристов приглашали, например, в обком партии. Встреча со сборной СССР в Запорожье. Январь 1979 год. Кого узнаём?» — написала Тарасова.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
Подписчики узнали всех фигуристов на снимке. Среди них танцевальные дуэты Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, пары Марина Пестова/Станислав Леонович, Марина Черкасова/Сергей Шахрай, одиночник Юрий Овчинников, тренеры Татьяна Тарасова и Станислав Жук.
Ученики Тарасовой Моисеева и Миненков – двукратные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы мира и Европы.
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